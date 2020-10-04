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    週間ファイル９月２０日～２６日

    週間ファイル９月１３日～１９日

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    　★おかずデリバリー、売り上げ１０００万円超（１３日）　函館市内の飲食...

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    週間ファイル９月６日～１２日

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    週間ファイル８月３０日～９月５日

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    　★函館に５４年ぶりの酒蔵（３０日）　上川大雪酒造（上川管内上川町）な...

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    週間ファイル８月２３日～２９日

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    　★はこだて国際科学祭が開幕（２３日）　１２回目の「はこだて国際科学祭...

    週間ファイル８月２３日～２９日

    週間ファイル８月１６日～２２日

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    　★どらんこプラザ・サテライト店好調（１６日） 　道が道産品アンテナシ...

    週間ファイル８月１６日～２２日

    週間ファイル８月９日～１５日

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    　★お盆の帰省　目立つ空席（９日）　お盆の帰省シーズンが８日、始まった...

    週間ファイル８月９日～１５日

    週間ファイル８月２日～８日

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    　★五稜郭兵糧庫の特別公開始まる（２日）　国の特別史跡・五稜郭跡で箱館...

    週間ファイル８月２日～８日

    週間ファイル７月２６日～８月１日

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    　★西川司さん、６年ぶり新作小説（７月２６日） 　函館在住の小説家、西...

    週間ファイル７月２６日～８月１日

    週間ファイル７月１９日～２５日

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    　★函館スイーツ、物販サイト構築目指しクラウドファンディング（１９日）...

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