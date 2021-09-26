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★辻選手、メダルならず（８月２９日） 東京パラリンピックの陸上競技、...
★人づくりに重点 青函圏交流・連携ビジョン策定（２２日） 青函圏交流...
★観光地、活気ほど遠く（１５日） 函館市内の観光地は１４日、お盆休み...
★伊藤大海力投無失点“侍ジャパン”悲願の金（...
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★ランナー予定者に笑顔 聖火リレー代替イベント（１８日） 新型コロナ...
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道南のバー・スナックなどで構成する函館社交飲食連合会（川村隆夫会長）...
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函館市谷地頭町２５のカフェ「クラシック」（近藤伸オーナー）で、東京都...
池田桂子さんと滝亜矢さんによるフルートアンサンブル「Ｌａ ｐｌａ Ｄ...
函館市は、毒キノコによる食中毒の未然防止を図るため１１月１日まで、月...
介護施設などへの就職希望者らを対象とした福祉職場説明会（函館市社会福...
函館市は１０月１日まで、介護施設で補助的な業務を担う「介護助手」を雇...
道は、道循環器病対策推進計画（仮称）に道民の意見を反映するため、パブ...
南茅部高校（藤井浩之校長、生徒２８人）でこのほど、リモートによる今年...
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