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    週間ファイル／２月２１日～２７日

    週間ファイル２月１４日～２０日

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    週間ファイル２月１４日～２０日

    週間ファイル２月７日～１３日

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    　★冬のイベント続々中止、関係者落胆（７日）　新型コロナウイルス感染拡...

    週間ファイル２月７日～１３日

    週間ファイル１月３１日～２月６日

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    　★桧山管内の２０年漁獲量は１０％減（３１日）　桧山振興局は２９日、２...

    週間ファイル１月３１日～２月６日

    週間ファイル１月２４日～３０日

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    　★縄文センター入館者２万人割れ（２４日）　函館市縄文文化交流センター...

    週間ファイル１月２４日～３０日

    週間ファイル１月１７日～２３日

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    　★函館感染者、過去最多３０人確認、累計は３００人超（１７日）　市立函...

    週間ファイル１月１７日～２３日

    週間ファイル１月１０日～１６日

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    　★ブランドフェア、過去最多の商談成立見込み（１０日）　渡島総合振興局...

    週間ファイル１月１０日～１６日

    週間ファイル１月３日～１月９日

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    　★コロナ終息願い１頭だけで騎馬参拝（３日）　函館市谷地頭町の函館八幡...

    週間ファイル１月３日～１月９日

    週間ファイル１２月２０日～２６日

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    　★スノーパークオープン（２０日）　函館七飯スノーパーク（東大沼６６６...

    週間ファイル１２月２０日～２６日
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