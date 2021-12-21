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ＪＲ北海道は１７日、来春のダイヤ改正を来年３月１２日から適用すると発...
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２２日は二十四節気の一つで、１年で最も昼の時間が短い「冬至」。函館市...
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９月末から京王重機整備（東京）の工場で車体改修を行っていた函館市電８...
冬本番。寒さは体調不良を招きやすい。車の運転中に脳梗塞や脳出血を発症...
道教育大函館校の学生による「西部地区における古民家を拠点とした地域活...
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