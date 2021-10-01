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北海道など１９都道府県に発令中の新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言...
函館に特化した事業承継サービスを提供するベンチャー企業「アノニギワイ...
ネッツトヨタ函館駅ＳＩＤＥ（エキサイト）店（工藤寿生店長、函館市海岸...
【鹿部】鹿部町と島根県西ノ島町、同県邑南町、宮崎県都農町の４自治体で...
丸井今井函館店は２２日から、新型コロナウイルス下の生産者を支援する「...
【北斗】市と北斗市商工会は、市内商店などへの支援策として実施している...
【乙部】ＮＰＯ法人ひまわり（倉持篤理事長）が手掛ける、食堂を併設した...
函館堀川郵便局（角田直樹局長）はこのほど、函館赤十字病院（堀川町６、...
【七飯】町本町６の国道５号沿いに１日、野菜直売所「まるこう直売所」（...
好きな番組の一つに「きょうの料理」（ＮＨＫＥテレ）があります。創造さ...
函館市の公共施設「はこだてみらい館」（若松町、キラリス函館３階）に９...
◇着任あいさつ 函館税関長 佐野泰昭氏...
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ソフトテニスの中学新人研修大会（函館ソフトテニス連盟主催）が９月１８...
通販サイト「道南地元市場」を運営するロカラ（函館市鍛治１、中川真吾社...
全国１９のタワーでつくる全日本タワー協議会が制定する１０月１日の「展...
【北斗】明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は９月２９日、新型コロ...
日本郵趣協会函館支部（渡利正義支部長）は１日から３日まで、函館市地域...
【福島】函館青年会議所（函館ＪＣ、紀國隆介理事長）は９月３０日、７月...