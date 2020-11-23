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函館市のベイエリアで道路の美装化が進んでいる。市は１日から、金森赤レ...
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国の特別史跡、五稜郭跡を舞台に１９８８年から毎年、市民の手によって函...
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新型コロナウイルスの感染拡大の影響で休校が続いている函館市内の大学、...
バスケットボールの第３７回函館地区高校冬季大会（道バスケットボール協...
剣道の高体連函館支部秋季大会（高体連函館支部主催）が１４～１５日、函...
サッカーの秋季Ｕ―１４イーグルカップ（スプレッド・イーグルＦＣ函館主...
軟式野球の第４９回函館市中学校新人戦大会がこのほど、函大有斗高グラウ...
〇…トールペイント講師、小坂裕子さんが主催する「トールペイント＆クラ...
函館出身の作家、佐藤泰志（１９４９～９０年）の小説を原作とした映画「...
第２６回函館港イルミナシオン映画祭（実行委主催）が１２月５、６の両日...
市立函館図書館の初代館長を務めた岡田健蔵氏の著作物や、図書館資料から...
地球温暖化防止を考える「はこだてエコライフ展２０２０」（函館市、市地...
函館市住宅都市施設公社は「ひとつの寄せ植えでクリスマスもお正月も楽し...