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旧函館第二岸壁（若松町）に係留され、青函連絡船の功績を伝える函館市青...
新型コロナウイルスの感染拡大で外出自粛が呼び掛けられる中、函館市内の...
９月で開館３５周年を迎える道立函館美術館で活動するボランティア団体「...
函館市中央図書館（五稜郭町２６）は４月から、移動図書館車「ともしび号...
道南に住む若手アーティスト５人の感性豊かな作品を紹介する「函館アート...
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連合北海道渡島地域協議会第３２回・函館地区連合会第２９回定期総会が２...
函館市昭和２の浅水フラワーガーデン（浅水春雄社長）のフローリスト、浅...
函館市陣川町８２の北海道東照宮（大谷仁秀宮司）で２３日、今年の五穀豊...
体験講座やグループワークなどを通じ、さまざまな学びや課題解決に取り組...
国際的奉仕団体の函館ゾンタクラブ（小林八重子会長）は１２月５日午後１...
函館市本町の無印良品シエスタハコダテは２６日、同店の移動販売車で青柳...
ＮＰＯ法人日本ＦＰ（ファイナンシャルプランナーズ）協会道南支部（高森...