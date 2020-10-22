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はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は１７日、函館市弁天町のベンチ...
函館スイーツ推進協議会は、今月と１１月に函館市電を貸し切って街の散策...
丸井今井函館店で７日、各地の名店から自慢の一品が集う「第１２９回全国...
【北斗】１０、１１の両日に札幌市で開かれる食のイベント「秋のＨＴＢ南...
パンや洋菓子などを製造販売するキングベーク（函館市亀田本町）は８日か...
食品卸売業大手の国分北海道（本社・札幌、黒澤良一社長）は８日、松前産...
はこだて・ブリ消費拡大推進協議会（会長・大島淳一渡島総合振興局水産課...
１０月１日の「コーヒーの日」と「展望の日」を記念して、北海道キリンビ...
道主催の「北海道マイワシフェア」（１０日まで）が始まり、函館市内の飲...
障害者スポーツに触れてみませんか―。函館ボッチャ協会（下重建治会長）...
函館調停協会は２４日午前１０時から、地域住民向けの「無料調停相談」を...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは２３、３...
〇…北斗市ふるさとかるた展（市教委主催）が２５日まで、同市公民館（本...
函館空港周辺の観光振興に向け、航空会社や観光事業者が１５～１７日、鹿...
【江差】今季のひやま漁協管内（八雲町熊石地区を含む）のサケ累計水揚げ...
国勢調査の調査期間が２０日で終了した。インターネットと郵送による同日...
新型コロナウイルス感染症対策に役立ててもらおうと、函館市に個人や企業...
劇場版アニメ「鬼滅の刃（きめつのやいば）無限列車編」が大変な人気だ。...
特別養護老人ホーム潮寿荘（函館市釜谷町、柏原美之施設長）で２０日、恒...