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丸井今井函館店（本町）は１８日、２０日で新型コロナウイルスの緊急事態...
木古内町の道の駅「みそぎの郷きこない」が１７日、函館市本町のシエスタ...
函館市企業局交通部は、６月１０日の「路面電車の日」を記念し、明治時代...
２０日の父の日を前に、函館市内の百貨店などでは父の日商戦が活気づいて...
ラッキーピエログループ（王未来社長）は１４日、函館市内５店舗で大手出...
【森】岩見沢農業高校などは１０日から、道内一の生産量を誇る空知管内の...
【七飯】町峠下の商業施設「男爵ラウンジ」では、父の日に向けたオードブ...
函館蔦屋書店（石川町８５）で１９、２０日の両日、日々の暮らしに彩りを...
函館朝市協同組合連合会（藤田公人理事長）は７日から、地元客をターゲッ...
テーオーデパート（函館市梁川町、伊藤由喜社長）は３日、２、３階フロア...
弓道は１６～１８日、函館アリーナで個人戦と団体戦を行い、女子団体戦で...
【江差】陸上の第３５回桧山中学校大会（道南陸上競技協会、桧山中体連主...
函館軟野連あさ野球...
ぶらっと大会（５月１９日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、函館パーク...
第１回男女ペア大会（５月２０日、函館桔梗高台パークゴルフ場、同場主催...
テニスのダンロップ函館地区予選大会（函館テニス協会主催）がこのほど、...
【七飯】大沼国定公園内の小沼の湖畔で、初夏を代表する「コウホネ」の花...
函館元町ライオンズクラブ（ＬＣ、会員３２人）は１９日、会員や会員が所...
【写真特集】高体連弓道全道大会団体戦（函館アリーナ）...
函館碧血会（北原善通会長）は１９日、函館山のふもとにある戊辰戦争（１...