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テーオーデパート（函館市梁川町、伊藤由喜社長）は３日、２、３階フロア...
丸井今井函館店（本町）で１日、お中元の注文受け付けが始まり、開店直後...
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南茅部高校（藤井浩之校長）の生徒玄関前の花壇にこのほど、『茅空（カッ...
渡島管内２市９町の首長と議会議長でつくる「渡島総合開発期成会」（会長...
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軟式野球の高松宮賜杯第６５回全日本大会函館支部大会（函館...
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