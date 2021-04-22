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◇北斗市（２３日）▽いちごちゃんひろば 子どもの日の製作（であえーる...
◇森町（２３日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） （２...
アウトドアイベントで木片を使ったキーホルダー作りに熱中する子どもたち...
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