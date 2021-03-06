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函館市がまとめた２月の石油製品小売価格調査によると、１２日時点のレギ...
日本郵便北海道支社（札幌市中央区）は３月１日、函館市内などの郵便局で...
地元飲食店の支援などに取り組む「ハコダテミライカモン」（函館市大手町...
函館市昭和１の美容院「ＣＡＬＩＦ ｈａｉｒｓｔｏｒｅ（キャリフヘアス...
ギフト販売のハリカ新函館店（本通２、佐藤和也店長）は１９日、新型コロ...
【七飯】町峠下の商業施設「男爵ラウンジ」は今月から、町内限定（一部地...
函館市亀田本町の食器販売店「かんだ本店営業部」では、役目を終えた陶磁...
函館市内の食品関連企業２社の自社製品に対し、地元デザイナーがオリジナ...
テーオーホールディングス（函館市港町３、小笠原康正社長）は１２日に開...
道は、環境政策に道民の意見を反映するため、環境保全推進委員を募集して...
【恵庭】５日午前１１時５５分ごろ、恵庭市のＪＲ千歳線サッポロビール庭...
函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア、シエスタハコダテ内）は１２日午後...
札幌を中心に歌手として活動する坪川ひろあきさん（４７）による初の写真...
１４日の「ホワイトデー」に向け、函館市内の生花店では花をお返しにプレ...
道が公表した２０２０米穀年度（１９年１１月～２０年１０月）での北海道...
【北斗】道総研道南農試（北斗市本町）は、セイヨウオオマルハナバチを使...
遺体の汚れ、ペットボトルの水で洗う 函館市消防本部・田村徳行さん 函館...
〇…渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会（札幌）は２０日午後１時から...
【七飯】小野養鶏場（町鶴野）とＮＰＯ法人「のこたべ」はこのほど、同養...