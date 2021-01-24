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函館市内の飲食店が調理した料理を職場に届ける「おかずデリバリー」のメ...
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湯の川プリンスホテル渚亭（函館市湯川町１、河内昌貴社長）で５日から、...
ハンバーガーチェーンのラッキーピエロ（王未来社長）は１２日まで、「リ...
ビーズアクセサリーやレース雑貨を手作り販売する「アンロゼア」（作田清...
新型コロナウイルスの影響下での初めての正月を迎え、函館市内の大型小売...
函館市がまとめた１２月の石油製品小売価格調査によると、１１日時点のレ...
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函館大谷短大で１８日、生命保険協会函館協会（石桁健司会長）の出前講座...
「とかち帯広うまいものフェア」（帯広物産協会主催）が２３日、テーオー...
○…函館市中央図書館は３０日午後２時から、郷土の歴史講座「北海道立函...
函館市文学館は２３日、今年度３回目の「函館・文学の道しるべ」として、...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２３日、はこだてみらい館で「持続可...
道教育大函館校の学生でつくり、ＬＧＢＴ（性的少数者）の支援を考える「...
一昨年７月の参院選を巡って、広島の地元県議や市町村長に現金を渡したと...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会は２３日、函館北洋ビルで「漁業就...