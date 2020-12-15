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国の商店街支援策「Ｇｏ Ｔｏ商店街」を活用した函館朝市＆駅前大門地域...
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【鹿部】ホタテ貝殻のリサイクル事業に取り組む「北海道スカラップ」（町...
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ＨＡＣ（北海道エアシステム）は１２月１日から、新機材の更新に伴い退役...
テーオーデパート４階に１２月１日、日用品を取りそろえた「生活雑貨店」...
函館市花園町のカドック（加藤省吾社長）は２６日、ウイルス除菌に効果が...
【七飯】七飯町商工会青年部（中川友規部長）は１２月１日から、事業者応...
函館市教委は１４日、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した「第...
国土交通省は１２日、経営難が続くＪＲ北海道への財政支援を継続する意向...
大野農業高校（野村博之校長）の生徒が育てた花を展示するイベントが１４...
函館市は、食べられるのに処分されてしまう「食品ロス」問題について、市...
今年はひと味変えてみませんか―。新型コロナウイルス禍で迎えるクリスマ...
Ｑ 以前住宅ローンの融資を受けた際に、私が所有している不動産に抵当権...
船橋利実財務大臣政務官（衆院議員、比例道ブロック選出）が１４日、函館...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は１４日、１２月の道南金融経済概況を発...
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バスケットボールの第４７回函館地区高校新人大会（函館地区バスケットボ...