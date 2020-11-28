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【七飯】七飯町商工会青年部（中川友規部長）は１２月１日から、事業者応...
食料品卸売の小笠原商事（函館市西桔梗町、舟橋浩幸社長）は２５日付で事...
日本最大級のヘアコンテスト「スタイリングコレクション」の第２３回北海...
温泉施設で入浴料の割引サービスなどが受けられる「道南近郊湯巡りパスポ...
イオン北海道（青栁英樹社長）とダイエー（近澤靖英社長）は１９日、イオ...
丸井今井函館店（本町）は１９日から、水産加工品など道南の特産品を集め...
フランス産ワインの新酒「ボージョレ・ヌーボー」の販売が１９日に解禁と...
一般財団法人北海道食品開発流通地興（函館、谷沢広代表理事）は、中国の...
函館市内で美容室を営むスコール（柳館幸子代表）は２３日午前９時から、...
国の外食需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ Ｅａｔ」事業のうち、道のプレミアム付...
函館市花園町のカドック（加藤省吾社長）は２６日、ウイルス除菌に効果が...
函館演劇鑑賞会は１２月４日午後６時半から、第３０７回例会として、テア...
１１月に入り、道南では新型コロナウイルス感染者がほぼ連日確認され、患...
函館市湯川町１の足湯「湯巡り舞台」（市電「湯の川温泉電停」近く）から...
函館中央署は２４、２６の両日、高齢者の特殊詐欺被害を防いだとして、函...
函館港イルミナシオン映画祭実行委（米田哲平委員長）は「第２４回シナリ...
函館市議会は２７日、議会運営委員会（遠山俊一委員長）を開き、第４回定...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、青森県弘前市は、はこだてクリスマ...
はこだてクリスマスファンタジー実行委は１２月１日から、市内の飲食店事...
１２月１日に開幕する「２０２０はこだてクリスマスファンタジー」（実行...