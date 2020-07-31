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函館市がまとめた７月の石油製品小売価格調査によると、１０日時点のレギ...
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特殊詐欺被害を未然に防いだとして、函館中央署（上野泰広署長）は３０日...
函館市教委は２９日、同日で開館１０周年を迎えた箱館奉行所で、「ドロー...
原子力規制委員会が２９日、青森県六ケ所村で建設中の使用済み核燃料再処...
函館市は３０日、日本自動車販売協会連合会函館支部（河村祥史支部長）の...
函館市は３０日、２９日に新型コロナウイルス感染が確認された市内の年齢...
函館馬主協会（河内孝夫会長）は３０日、新型コロナウイルス感染症対策に...
函館市と北斗市は８月１、２の両日、イオン上磯店（北斗市七重浜４）１階...
ＮＰＯ法人函館エコロジークラブが運営する函館市熱帯植物園（市湯川町３...
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