この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
函館八幡宮（谷地頭町）の剣道場「函館神威館」（館長・川見順春宮司）は...
函館剣道連盟（加茂国興会長）の今年の稽古始めがこのほど、函館アリーナ...
【上ノ国】町空手スポーツ少年団（納谷敏彦団長）は１０日、同町上ノ国の...
空手道の第１４回ＪＫＪＯ全日本ジュニア選手権大会（ＪＫＪＯフルコンタ...
函館八幡宮（谷地頭町）の剣道場「函館神威（しんい）館」（館長・川見順...
剣道の高体連函館支部秋季大会（高体連函館支部主催）が１４～１５日、函...
柔道の第４２回函館市スポーツ少年団交歓会（函館市スポーツ少年団柔道部...
柔道の第４３回全国高校選手権大会函館支部予選（道高体連函館支部主催）...
函館出身のプロレスラー、カツオ選手が代表を務めるプロレス団体「道南リ...
３、４日に苫小牧市で開かれた第４２回北海道高校弓道選抜大会南北海道大...
函館市は２７日、新型コロナウイルスのワクチン接種に必要な関連経費１億...
２月１５日から開始予定の「はこだてフードフェスタ２０２１」について、...
市立函館保健所は２７日、函館市内で新たに１４人の新型コロナウイルス感...
東山町会（江頭進会長）は２６日、東山小学校（澤田真次校長）の児童や教...
北海道剣道連盟居合道部会が行う審査会で、函館臥牛居合道部会（大矢末子...
函館アーチェリー協会のインドア１月例会が２４日、上湯川町の平川レンジ...
第一生命が毎年実施している「サラリーマン川柳（サラ川）」の優秀１００...
函館蔦屋書店（石川町）は２月７日午後２時から、同店２階ステージで、脳...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、３０日午前１０時から函館市総合福...