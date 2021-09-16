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◇２１年度厚沢部町スポーツ協会長杯パークゴルフ大会（５日、町多目的交...
◇木曜会・七飯町大中山大会（９日、七飯町大中山パークゴルフ場） ▽...
第２０回函館市民町交流ＰＧ大会（８月２２日、すずらんの丘公園パークゴ...
毎日会・交流会ペア大会（８月２８日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、...
◇木古内町国民健康保険事業 第２０回木古内町民パークゴルフ大会（８月２...
◇第１回河ちゃんカップ（８月２９日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ...
◇第７回金谷杯（８月２２日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子...
◇第２０回千代の富士杯争奪パークゴルフ大会（２１日、福島町ファミリー...
◇厚沢部町パークゴルフ協会８月例会（２２日、町多目的交流広場パークゴ...
◇木曜会・上磯運動公園大会（１９日、北斗市運動公園パークゴルフ場） ...
世界文化遺産登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」のＰＲに生かそう...
函館市は１５日、市が予約を受け付ける新型コロナウイルスワクチンの接種...
函館万年橋小学校（高橋吉隆校長、児童１４０人）で１５日、市立函館病院...
函館国際観光コンベンション協会は、函館市内の垣ノ島、大船両遺跡を含む...
子どもの居場所づくりや学習支援などに取り組む「函館圏フリースクールす...
函館市議会第３回定例会は１５日、一般質問を続行し６氏が登壇した。北海...
工藤恵美氏（市政クラブ） ヤリイカの増産につながる産卵礁整備の取り組...
１８日に小樽市で開幕する女子サッカーの第３０回北海道選手権大会兼第３...
北海道日本ハムファイターズは、杉谷拳士選手が企画・プロデュースするグ...
◇木曜会・上磯運動公園大会（２日、北斗市運動公園パークゴルフ場） ...