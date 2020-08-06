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◇第７回つぐみ会大会（７月２１日、八郎沼パークゴルフ場） ▽男子 ...
◇厚沢部町パークゴルフ協会７月例会（１９日、町多目的交流広場パークゴ...
各中学校での部活動再開とともに、函館市内の中学クラブチームも練習を開...
◇第４回つぐみ会パークゴルフ大会（４月２１日、森ゆうあいパークゴルフ...
◇第３回つぐみ会パークゴルフ大会（３月１５日、ななえ峠室内パークゴル...
函館市内４カ所の市営パークゴルフ（ＰＧ）場が１１日、今季の営業を開始...
函館市内４カ所の市営パークゴルフ（ＰＧ）場は、１１日午前９時から今季...
【七飯】町西大沼のゴルフ場、北海道カントリークラブ（春山新悟支配人）...
◇第７４回オオミファミリー月例会（８日・オオミファミリーパークゴルフ...
◇第１１回レディース大会（３日・オオミファミリーパークゴルフ場） ...
函館市内の大学生が古民家を活用した活動を展開する旧野口梅吉商店わらじ...
丸井今井函館店（本町）で６日、日本の３大中華街の一つ「横浜中華街」の...
函館地方気象台によると、台風４号から変わった低気圧が発達しながら北海...
【七飯】町峠下の商業施設「北海道昆布館」が、今月３１日で閉館すること...
◇厚沢部町スポーツ協会長杯大会（２日、町多目的交流広場パークゴルフ場...
◇第７回つぐみ会大会（７月２１日、八郎沼パークゴルフ場） ▽男子 ...
◇北斗市（７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...