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私には保育園時代からの親友がいます。もうかれこれ４０年以上の&hel...
函館朝市、ＪＲ函館駅直近に大型クルーズ船が入港できるよう、２０２２年...
Ｑ 先日、株式会社の定時株主総会があり、今回任期満了した同一役員が再...
９月で開館３５周年を迎える道立函館美術館で活動するボランティア団体「...
函館開発建設部は、危険な道路区間を重点的に解消する「事故ゼロプラン」...
「端午の節句」は終わったが、菖蒲の葉が美しいので、いろいろ飾って楽し...
▽幸福を測る指標は 健康づくりは幸せづくりともいえるだろう。健康...
★大船遺跡で定時解説開始（２日） 「北海道・北東北の縄文遺跡群」の構...
函館臨床福祉専門学校（函館市美原１）は今年で開校２５年目を迎えた。開...
函館開発建設部は街並みの景観向上、防災、バリアフリー化などを目的に「...
函館深堀中学校（松田賢治校長、生徒２５３人）は１３日、千代台公園陸上...
函館地域産業振興財団（桔梗町３７９）は、起業者を支援する「創業バック...
今年度の函館市高齢者大学青柳校（市文化・スポーツ振興財団主催）の入学...
松前町の２０２１年度一般会計予算は前年度比６・６％増の４８億８０３０...
【江差】江差観光コンベンション協会は１３日、７月３、４日の両日に開催...
【北斗】市郷土資料館（市総合分庁舎内）で第１２回特別展「ここまでわか...
◇北斗市（１４日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽いちごちゃんひろ...
◇北斗市（１４日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...