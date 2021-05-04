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住民基本台帳による３月末現在の函館市の人口は２５万２２人。旧４町村と...
桜満開の中、家族と共に焼き肉に舌鼓を打ちながらお花見を楽しんだのは遠...
函館市上湯川町の総合公園「市民の森」は、四季の花や木々に囲まれた憩い...
函館市中央図書館（五稜郭町２６）は４月から、移動図書館車「ともしび号...
史跡大館跡（おおだてあと）の東を流れる小川をバッコ沢といいます。この...
４月２９日は天皇誕生日から「みどりの日」になり、２００７（平成１９）...
国の特別史跡でありサクラの名所、五稜郭公園（函館市五稜郭町４４）は、...
函館経済を支える大きな柱の一つが観光産業。長引く新型コロナウイルス感...
新型コロナウイルス禍でひきこもり状態にある若年層や中高年の孤立化が懸...
★サクラ満開、五稜郭、函館公園にぎわう（２５日） サクラの満開が発表...
○…「から揚げ専門店 あげ太郎本店」（小原伸哉社長）が...
道六大学野球春季リーグ（道学生野球連盟主催）第２節第１日は３日、オー...
豪雨などの災害時に市町村が住民に避難をうながす警告レベル（５段階）の...
積丹半島（後志管内）の魅力や地域の特産品を紹介・販売する「積丹ブルー...
【七飯】ＴＫドッグスクール（町東大沼、加藤大希代表）は２日、家庭犬を...
はこだてみらい館（函館市若松町、キラリス函館３階）で３日、工作系イベ...
「函館市芸術ホール キッズ・フェスティバル２０２１」（函館市文化・ス...
【七飯】北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録を後押ししようと...
母子会めりーは５日午前１０時から、ＪＲ五稜郭駅近くのハコニワ（函館市...
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