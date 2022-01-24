この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
【木古内】道の駅「みそぎの郷きこない」は１８日、館内「寒中みそぎ祭り...
【七飯】２月１２、１３日に大沼公園広場で開催される「第５６回大沼函館...
【鹿部】道の駅「しかべ間歇泉（かんけつせん）公園」は、敷地内の体験・...
【上ノ国】旧湯ノ岱小学校（町湯ノ岱）を改修したワイン醸造所「上ノ国ワ...
【七飯】大沼合同遊船（川村晃也社長）は今季から、日没間近の午後４時半...
【七飯】冬の大沼を代表するイベント「大沼函館雪と氷の祭典」について、...
【木古内】佐女川神社（野村広章宮司）は、１９２回目を迎える「寒中みそ...
【木古内】道の駅「みそぎの郷きこない」は８日、「開業６周年記念フェア...
青森・函館ツインシティ推進協議会は、函館、青森の両市民が互いの街の風...
函館市豊川町の観光人力車「えびす屋 函館店」（門馬幸介店長）は、２０...
連載小説「秀吉と本因坊」が２３日完結した。時代小説の人気作家・坂岡真...
遺愛女子高校出身の函館市議会の女性議員３人でつくる、函館市議遺愛ＯＧ...
○…函館ＹＷＣＡ（函館市松陰町）は、毎年好評の熊本県産...
２０１９年１月末で閉店した旧棒二森屋アネックスの建物を活用しテナント...
北海道付近で冬型の気圧配置が緩んだため、２３日の函館市内は日中に晴れ...
道警本部厚生課は２３日、函館中央署留置管理課巡査の２０代の男性警察官...
函館少年刑務所は２３日、４０代男性刑務官１人が新型コロナウイルスに感...
函館市乃木町の主婦で、市内の「書法 勝游社（しょうゆうしゃ）」（上山...