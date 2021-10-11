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函館市は、ＳＮＳを活用した非接触型の観光プロモーションに力を入れる。...
五稜郭タワー（中野恒社長）は２９日、新型コロナウイルス対策の緊急事態...
【木古内、福島】渡島西部・桧山南部９町の広域観光推進を図る新幹線木古...
【福島】福島町観光協会（出羽正機会長）は、クルーズ船が発着する岩部漁...
【北斗】北斗市はこのほど、新型コロナウイルスの緊急経済対策の一環で昨...
世界文化遺産登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」のＰＲに生かそう...
函館国際観光コンベンション協会は、函館市内の垣ノ島、大船両遺跡を含む...
【八雲】道南初の地域連携ＤＭＯ（観光地域づくり法人）の立ち上げを目指...
函館の冬を代表する一大イベント「はこだてクリスマスファンタジー」（実...
◇北斗市（１２日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時） （１３日）▽お...
◇七飯町（１３日）▽３歳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （１...
【七飯】七飯大沼国際観光コンベンション協会は１日から、道民限定で町内...
◇秋季里口工業杯（３日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子 ①...
【北斗】田山産業運輸のばん馬競技大会が１０日、北斗市大野輓馬（ばんば...
【札幌、旭川】道や札幌市などは１１日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は１１日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
【厚沢部】町や町内の農家などでつくる「農に生きる推進協議会」と「素敵...
童心に帰り心が華やぐ すべて食べられる〝お花のケーキ〟 イングリッ...
旬のフルーツやクリームが彩る 軽やかなアメリカンワッフル 築50年以...