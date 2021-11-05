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【木古内】無農薬水耕栽培に取り組むサンライト（北斗市、小林裕司社長）...
農業の夢実現へ第一歩――。函館在住の英語講師、岡本みなみさん（３２）...
函館豆腐油揚組合（工藤英洋理事長、加盟６社）が取り組む地元豆腐店活性...
ＪＡ函館市亀田女性部（山田美代子部長、部員５５人）は２日、ＪＡ加工施...
道東太平洋沿岸で赤潮による漁業被害が発生している問題で、上磯郡漁協（...
福田農園（七飯町鶴野、福田将仁社長）の「王様しいたけ」と、老舗日本茶...
【北斗】谷観光農場（市向野、谷文貴代表）の畑で、ナガイモの秋掘りが進...
渡島総合振興局と桧山振興局が２１日公表した渡島、桧山管内での農作物生...
函館市農林水産部農務課はこのほど、新規就農希望者に向けたガイドブック...
【北斗】ＪＡ新はこだて（横道重人組合長）は１８日、市村内の函館育ちラ...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会（札幌）は、６日午後１時から函館...
函館市は５日、来年２月２６、２７両日に函館アリーナで開催を予定してい...
【福島】町は、水道使用量の少ない高齢者世帯などの負担を軽減するため、...
【乙部】町議会第５回臨時会が５日に開かれた。特産品販売促進事業や宿泊...
【七飯】七飯町功労者表彰式が３日、町文化センターで開かれた。文化功労...
【木古内】札苅町内会（工藤嗣美会長）主催のパークゴルフ大会がこのほど...
【札幌、旭川、小樽】道などは５日、新たな新型コロナウイルス感染者数を...
市立函館保健所は５日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認...