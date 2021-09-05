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魚類の養殖技術の確立に向け検討する「市魚類等養殖推進協議会」（会長・...
【北斗、七飯】全道一の長ネギ出荷量を誇るＪＡ新はこだて管内で、露地物...
道は、農家の生産性向上や人手不足解消の切り札とされる「スマート農業」...
渡島総合振興局と桧山振興局が３日に発表した渡島、桧山管内の農作物生育...
【北斗】ＪＡ新はこだて（本店・北斗市、横道重人組合長）は１３日、北海...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は１０日、はこだてみらい館（若...
【北斗】市向野の谷観光農場（谷文貴代表）の圃場（ほじょう）で、食用ト...
函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での７月の生鮮スルメイ...
北海道農産基金協会（札幌）は、道内の菓子店で菓子を買ってスタンプを集...
中学軟式野球の第１３回全日本少年春季大会函館支部大会（函館軟式野球連...
函館軟野連あさ野球...
【函館、江差】行方不明者の捜索や犯罪捜査などに協力する嘱託警察犬とし...
カトリック湯川教会（函館市駒場町）を拠点に、函館市内・近郊の高校生や...
東京パラリンピックの陸上競技、女子２００メートル（Ｔ４７）が３日、オ...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は８月３１日、７月の雇用失業情勢を...
【七飯】函館開発建設部と国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所（寒...
函館市企業局交通部は３日、市電８１０１号車を駒場車庫から京王重機整備...
○…五稜郭タワー（中野恒社長）は７、８の両日午後７時から「月下美人鑑...
函館市山の手２の陶芸教室「函館バウハウス工房」（函館市山の手２、佐藤...