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道南の赤肉ブランドメロン「さぶりメロン」の初競りが８日、函館市青果物...
渡島総合振興局は今月から、今年度の「道南ワインアカデミー」を開講する...
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今季の道南スルメイカ漁が１日解禁された。函館漁港（入舟町）では、早朝...
歴史ある町で愛される 老舗だからこそ生み出せた心に残る一品 「吉田画...
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日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは１２...
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○…函館市亀田交流プラザで１０日、救急法の講習が開かれた。６０歳以上...
書道団体の函館書藝社（高橋海堂会長）の創立７０周年記念第６８回会員展...
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島昌之氏（民主・市民ネット） 成年年齢引き下げを来年に控え、学校教育...