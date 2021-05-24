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ＪＡ函館市亀田青年部（山田拓也部長、部員２１人）は１９日、亀田中野町...
【木古内】無農薬水耕栽培に取り組むサンライト（北斗市、小林裕司社長）...
渡島総合振興局と桧山振興局は２０日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
【せたな】町の小池武博さん（６８）が、２０２０年度の「北海道指導林家...
今季の道南スルメイカ漁解禁まで半月を切った。函館でのイカ釣り漁は近年...
【上ノ国】町湯ノ岱地区の春の風物詩とも言われるゼンマイ干し作業が、民...
【北斗】市内の農家で、ハウス栽培した春採りハクサイの収穫・出荷作業が...
【木古内】町鶴岡の東出雅史さん（５５）方の水田で１４日、町内のトップ...
【七飯】野菜ソムリエコミュニティ函館（齊藤縁代表、会員３２人）は９日...
渡島総合振興局はこのほど、高病原性鳥インフルエンザや豚熱（ＣＳＦ）な...
渡島・桧山地方税滞納整理機構（管理者・石山英雄松前町長）の２０２０年...
【森】町内で２３日、７５歳以上の高齢者を対象にした新型コロナウイルス...
野菜ソムリエコミュニティ函館（齊藤縁代表、会員３２人）は、道南で野菜...
市内約２０カ所に生理用品を設置する「生理用品無料配布プロジェクト」が...
【上ノ国】町内を流れる天野川のアユ資源維持活動を実施している「天の川...
函館の文化活動団体３６団体が加盟する函館市文化団体協議会、１９３６年...
函館市千代台町３０のタップダンス教室、青山眞理子ダンススタジオ（青山...
自然素材の生地と着心地の良さにこだわる洋服店「Ｃｏｔｔｏｎ Ｈｏｕｓ...
総務省北海道総合通信局は６月から、道内の企業を対象としたオンラインセ...
○…ＮＰＯ法人函館レクリエーション協会（野澤信子会長）は６月５日から...