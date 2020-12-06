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「和牛のオリンピック」と呼ばれる第１３回全国和牛能力共進会（全共）が...
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【北斗】適切な森林整備を実践し、他の模範となる優良な森林所有者らを表...
【七飯】農業など１次産業が、２次産業の「加工」と３次産業の「販売」ま...
【北斗】道総研道南農試（北斗市本町）の大型世代促進温室で２７日、試験...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会は２１日、函館北洋ビルで「漁業就...
道農政事務所函館地域拠点は１２月５日午後１時半から、函館国際ホテルで...
１０月に始まった道南太平洋海域（渡島、胆振、日高管内）のスケトウダラ...
高級ブランドとして知られる七飯町産リンゴ「ななみつき」の初競りが１２...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は７日、コープさっぽろ湯川店内...
バドミントンの第３７回道南中学生新人大会団体戦（函館地区バドミントン...
アーチェリーの月例会（函館アーチェリー協会主催）が１１月２９日、函館...
【大阪】２７日に東大阪市花園ラグビー場で開幕する第１００回全国高校ラ...
第２６回函館港イルミナシオン映画祭（実行委主催）が５日、函館市公民館...
第３７回道南中学生バドミントン新人大会・団体戦 ...
第３７回道南中学生バドミントン新人大会・個人戦 ...
新型コロナ禍の中で迎える今年のクリスマスは、自宅で過ごす家庭が多いと...
道などは５日、道内全体で新たに計１８３人の新型コロナウイルス感染を確...
函館市は、２０２０年度版市環境白書を公表した。環境保全のため数値を計...
農林水産省が発表した２０２０年農林業センサス（今年２月１日現在）によ...