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函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での９月の生鮮スルメイ...
道南太平洋海域（渡島、胆振、日高管内）のスケトウダラ刺し網漁が始まり...
渡島総合振興局と桧山振興局は１日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（同...
【北斗】ＪＡ新はこだて（輪島桂組合長）は９月３０日、市村内の函館育ち...
【北斗】北斗市向野の谷観光農場（谷文貴代表）で、ブドウとプルーン狩り...
道は今年度、噴火湾での養殖ホタテのへい死（突然死）を抑制するため、森...
【北斗】道南のコメどころ、北斗市で道南ブランド米「ふっくりんこ」の収...
【知内】フルーツを感じる飲み口で人気の日本酒「純米吟醸ましろ」の原材...
道は１０月１～１０日、函館を含む道内７都市の１２９店舗で「北海道マイ...
【七飯】七飯町大中山１で新たな酒蔵を建設中の箱館醸蔵（冨原節子社長）...
【北斗】２０２０年産の新米販売が本格的に始まり、ＪＡ新はこだての農産...
【小樽、旭川】小樽市と旭川市は７日、両市で各１人が新型コロナウイルス...
【北斗】９月１７、１８の両日、横浜市で開かれた今年度の全国水産・海洋...
矢田釣具店・道南釣り情報...
函館近郊のサケが本格化し、戸井漁港や森の海岸、日本海の上ノ国や熊石海...
函館近郊でアオリイカが釣れているとの情報をもとに、フィッシュランド函...
知内沖ではボートヒラメが好調。フィッシュランド函館西桔梗店の常連は、...
【北斗】石別（齋藤政洋校長）、茂辺地（後藤正弘校長）の両小学校がこの...
【札幌】道と札幌市は7日、道内で新たに３６人が新型コロナウイルスに感...
【江差】今年度の青少年育成地域合同会議（道青少年育成協会、桧山振興局...