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【厚沢部】桧山振興局の若手農業行政職員が農作業を実体験する今年度の「...
渡島総合振興局とホクレン函館支所は６日、渡島管内の農林水産業の魅力を...
渡島総合振興局は、渡島管内の農業を数字で示した「渡島の農業２０２０」...
函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での８月の生鮮スルメイ...
【北斗】北斗市特産の露地長ネギの出荷が本格化している。残暑厳しい中、...
【知内】町重内の帰山和敏さん（５８）の水田で２２日、第三者機関による...
道は、２０２７年に開催される第１３回全国和牛能力共進会（全共）を道内...
道南で水揚げが増えているブリの消費拡大を目指すプロジェクトが、函館で...
【北斗】北斗産キュウリの出荷が、ＪＡ新はこだてきゅうり共同選別施設（...
渡島総合振興局と桧山振興局は１９日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
函館大谷短大（函館市鍛冶１）の光る影絵サークル（池渕歩部長）は１１日...
函館市社会福祉協議会が主催する「くらしのサポーター養成研修」の受講者...
北斗市久根別５の映像製作会社「ＳＴＵＤＩＯ ＳＡＫＵＲＡ」は、新型コ...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は、９日午後１時半から、ビデオ会議ア...
身近な金融の広報活動に取り組む金融広報中央委員会（東京）は中学・高校...
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【札幌】原発から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定...
やはり今年の気象状況は普通ではない。９月に入っても続く記録的な猛暑。...
札幌管区気象台は１日、道内の８月と夏（６～８月）の天候状況をまとめた...
函館植物研究会（宗像英明会長）は５、６の両日、第６４０回の学習会と観...