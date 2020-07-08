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道総研さけます・内水面水試（恵庭市）が公表した今年の道内の秋サケ来遊...
函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での６月の生鮮スルメイ...
【七飯】道内１位の生産量を誇るカーネーションの出荷が、ＪＡ新はこだて...
日本一のコンブ産地・函館市南茅部地区で養殖マコンブの水揚げが始まり、...
【七飯】町西大沼の蓴菜（じゅんさい）沼では、夏の味覚「ジュンサイ」の...
農業の魅力を家族で発信―。北斗市追分の白石農園（白石裕昭代表）は、動...
渡島総合振興局と桧山振興局は１８日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
【上ノ国】昨年、バス運転手から農業者に転身した住吉泰文さん（６３）が...
【せたな】せたな町北桧山区の「ひらかわ牧場」（平川賢一社長）が、農水...
【松前】松城小学校（岩井栄一校長、児童１１１人）の三年生２０人はこの...
【厚沢部】町富栄の庄山農園（庄山謙一代表）は３、４の両日、今年度初の...
長万部周辺の大雨の影響で、ＪＲ北海道は８日午前から、室蘭線の長万部―...
真に伝統を継ぐべく技を研ぎ澄ませ 道具を超え生命力を感じる作品に 「...
【七飯】七飯町社会福祉協議会（伊藤千恵子会長）は、今年も赤い羽根共同...
８日午前４時４５分ごろ、ＪＲ函館線函館駅構内のポイントの不具合のため...
【福島】水産加工会社「西川水産」（町福島）の関連会社「ウエストリバー...
ホテルテトラ（函館市梁川町）は１日、千葉市で「ホテルテトラ千葉みなと...
【札幌】コンビニエンスストア「セイコーマート」を展開するセコマ（赤尾...
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