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【森】町の新年交礼会が６日、プラザ武蔵で開かれた。関係者ら約１１５人...
渡島総合振興局は今年度から、道南の食品加工業などの「デジタル力」向上...
函館市は、今年度の本庁管内（東部４支所管内を除く）での除雪状況をまと...
２０２１年度の「明るい選挙啓発ポスターコンクール」の作品展・選挙啓発...
函館市は１１日から、新型コロナウイルスワクチンの２回目接種後から７カ...
函館市の工藤寿樹市長は７日の記者会見で、新型コロナウイルス対策として...
【札幌】鈴木直道知事は７日の定例記者会見で、道内で新型コロナウイルス...
【厚沢部】町の成人式（町教委主催）が５日、町民交流センターあゆみで開...
道は、新型コロナウイルスの影響が長期化する中、事業協同組合や商工会な...
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◇函館・北斗・七飯（午前１０時―午後４時） 【小 児 科】ほくと小...
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【乙部】新年交礼会は５日、バリアフリーホテルあすなろで開かれた。約１...
市立函館保健所は９日、函館市内で新型コロナウイルス感染者は確認されな...
警視庁が獲得できず「残念」と発表したのは「つば九郎」。警官でも名産品...
１８歳を先頭とする男女４人きょうだいの３番目。昨年４月に生まれた弟の...
【北斗】市（旧上磯町峨朗）出身のスター歌手、故三橋美智也さん（１９３...