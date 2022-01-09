函館新聞電子版

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

    政治・行政

    政治・行政 記事一覧へ

    最新記事

    休日当番医１月１０日

    [ 休日当番医 ]

    　◇函館・北斗・七飯（午前１０時―午後４時） 　【小　児　科】ほくと小...

    休日当番医１月１０日

    函館市内の新規感染者ゼロ

    [ 社会 ]

    　市立函館保健所は９日、函館市内で新型コロナウイルス感染者は確認されな...

    函館市内の新規感染者ゼロ

    臥牛山１月９日・つば九郎残留へ

    [ 臥牛山 ]

    　警視庁が獲得できず「残念」と発表したのは「つば九郎」。警官でも名産品...

    臥牛山１月９日・つば九郎残留へ

    三橋美智也さん命日にファン参拝

    [ 社会 ]

    　【北斗】市（旧上磯町峨朗）出身のスター歌手、故三橋美智也さん（１９３...

    三橋美智也さん命日にファン参拝
    最新記事一覧へ
    休日当番医
    渡島・檜山管内
    休日当番医１月１０日
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    きょうの人生指針／誕生月占い

    最新ニュース

    北の江の島構想２カ月後に示す　江差町民新年交礼会

    北の江の島構想２カ月後に示す　江差町民新年交礼会

    魅力アップしファン増加へ　森町新年交礼会

    魅力アップしファン増加へ　森町新年交礼会

    国道２２９号恒久対策早期着工を　乙部新年交礼会

    国道２２９号恒久対策早期着工を　乙部新年交礼会

    函館市内の新規感染者ゼロ

    函館市内の新規感染者ゼロ

    タンク給油管を切断　器物損壊容疑で男を逮捕

    タンク給油管を切断　器物損壊容疑で男を逮捕

    上湯川町の市営住宅で火災　１人死亡住人か

    上湯川町の市営住宅で火災　１人死亡住人か

    Ｔｒｙ！２０２２⑤／函館港小５年・堀川蒼斗君（２０１０年生まれ１１歳）「全道大会出場が目標」

    Ｔｒｙ！２０２２⑤／函館港小５年・堀川蒼斗君（２０１０年生まれ１１歳）「全道大会出場が目標」

    三橋美智也さん命日にファン参拝

    三橋美智也さん命日にファン参拝

    北美原の自動車整備工場で火災　けが人なし

    北美原の自動車整備工場で火災　けが人なし

    冬感じる河童の水墨画　五稜郭タワー

    冬感じる河童の水墨画　五稜郭タワー

    最新動画

    イル・ロカーレ～クッチーナ　イタリアーナ～／イタリア料理とワインが楽しめる

    旭川成吉思汗　大黒屋　函館五稜郭店／クセのないラム肉味わって

    元町の宿　雪月花／１棟貸しスタイルの宿

    はっこう屋／道南産の大豆やこうじで手作り

    ペットサロンホテルＤ＆Ｃ／愛犬と愛猫をトータルケア

    動画一覧
    道南リサーチ
    周年特集バナー
    周年特集バナー

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    1月 9日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    1月 9日のイベント情報

    2022年1月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト