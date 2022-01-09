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函館市は、今年度の本庁管内（東部４支所管内を除く）での除雪状況をまと...
２０２１年度の「明るい選挙啓発ポスターコンクール」の作品展・選挙啓発...
函館市は１１日から、新型コロナウイルスワクチンの２回目接種後から７カ...
函館市の工藤寿樹市長は７日の記者会見で、新型コロナウイルス対策として...
【札幌】鈴木直道知事は７日の定例記者会見で、道内で新型コロナウイルス...
【厚沢部】町の成人式（町教委主催）が５日、町民交流センターあゆみで開...
道は、新型コロナウイルスの影響が長期化する中、事業協同組合や商工会な...
函館バス（森健二社長）が２０１８年１１月から週３回運行している「望洋...
【北斗】北斗市の新年交礼会が５日、市総合文化センターかなでーるで開か...
函館市水産物地方卸売市場（豊川町）と市青果物地方卸売市場（西桔梗町）...
１８歳を先頭とする男女４人きょうだいの３番目。昨年４月に生まれた弟の...
【北斗】市（旧上磯町峨朗）出身のスター歌手、故三橋美智也さん（１９３...
五稜郭タワー（中野恒社長）タワー低層部２階の絵画展示室「植木蒼悦ギャ...
函館市社会福祉協議会（市社協）は、１２日午前１０時から正午まで、市総...
【木古内】佐女川神社（野村広章宮司）は、１９２回目を迎える「寒中みそ...
【木古内】道の駅「みそぎの郷きこない」は８日、「開業６周年記念フェア...
函館市銭亀沢地区などの海岸で、国の天然記念物コクガンが飛来している。...
○…函館市亀田交流プラザ２階の高齢者コーナーで書道講座受講者による「...