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道は、新型コロナウイルスの影響が長期化する中、事業協同組合や商工会な...
函館バス（森健二社長）が２０１８年１１月から週３回運行している「望洋...
【北斗】北斗市の新年交礼会が５日、市総合文化センターかなでーるで開か...
函館市水産物地方卸売市場（豊川町）と市青果物地方卸売市場（西桔梗町）...
正月休みが明けた４日、渡島、桧山管内の多くの官公庁や企業で仕事始めを...
【札幌】鈴木直道知事は４日、２０２２年の仕事始めにあたり、テレビ放送...
函館市縄文文化交流センター（臼尻町）と垣ノ島遺跡（同）、大船遺跡（大...
おととしから続く新型コロナウイルス感染症の影響で、２０２１年も函館市...
１９２２（大正１１）年８月１日に「函館区」から市制施行により「函館市...
【札幌】鈴木直道知事は７日の定例記者会見で、道内で新型コロナウイルス...
第１管区海上保安本部函館航空基地（林博之基地長）の年頭訓練が７日、同...
【北斗】市千代田の高坂農園（高坂重勝代表）で、雪の下で寝かせた「雪の...
【北斗】かつて上野（東京）―札幌間を往復していたＪＲ寝台特急「北斗星...
【札幌】道や札幌市などは７日、道内で新たに９４人が新型コロナウイルス...
市立函館保健所は７日、函館市内で新型コロナウイルス感染者は確認されな...
正月飾りや古いお札などを焼く「どんど焼き」（焼納祭）が７日、道南各所...
北海道の美食を真心ある対面販売で １９４５年、乾物店として創業した「...