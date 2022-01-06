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【北斗】北斗市の新年交礼会が５日、市総合文化センターかなでーるで開か...
函館市水産物地方卸売市場（豊川町）と市青果物地方卸売市場（西桔梗町）...
正月休みが明けた４日、渡島、桧山管内の多くの官公庁や企業で仕事始めを...
【札幌】鈴木直道知事は４日、２０２２年の仕事始めにあたり、テレビ放送...
函館市縄文文化交流センター（臼尻町）と垣ノ島遺跡（同）、大船遺跡（大...
おととしから続く新型コロナウイルス感染症の影響で、２０２１年も函館市...
１９２２（大正１１）年８月１日に「函館区」から市制施行により「函館市...
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渡島総合振興局と桧山振興局は、国の補正予算成立に伴い、今年度の普通交...
【厚沢部】町と明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は２１日、町役場...
【七飯】七飯町の蓴菜（じゅんさい）沼で５日、氷上ワカサギ釣りが始まっ...
「沖縄県で新型コロナウイルスの新規感染者が６００人前後の見通し」。５...
新型コロナウイルスの影響で昨年まではオンラインでの情報発信が中心だっ...
８日に江別市で開かれるバレーボールの第３８回道小学生大会選抜優勝大会...
函館市公民館は５日、新春恒例の書き初め会を同館で開いた。小学２～４年...
「人日（じんじつ）の節句」の７日は、七草がゆを食べる風習がある。食材...
函館市内に昨年、５４年ぶりに誕生した酒蔵「五稜乃蔵」（亀尾町２８）で...
年末年始の買い物の際、牛乳や乳製品を１品多く購入するよう心掛けた。原...
〇…プログラミング工作教室などを開く函館ラボラトリ（函館市美原２、Ｂ...
一般貨物自動車運送の北水ライン（函館市金堀町、石井拓弥社長）が事業を...