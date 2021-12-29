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【森】森町議会の野村洋議長が、町村議会議長総務大臣表彰を受けた。町議...
【札幌】鈴木直道知事は２８日の定例記者会見で、国が承認した新型コロナ...
函館市独自の支援制度「商店街等年末年始消費拡大事業補助金」を利用して...
函館市、北斗市、渡島総合振興局、桧山振興局など官公庁は２８日、今年の...
【北斗】北斗市議会の議会運営委員会（秋田厚也委員長）が２８日に開かれ...
【札幌】牛乳の消費拡大につなげようと、北洋銀行（安田光春頭取）は２７...
【森】町行政相談委員の山田俊明さん（７３）が総務大臣表彰を受賞した。...
函館市は今月から、１人親家庭の相談窓口として、市役所本庁舎と亀田支所...
渡島総合振興局と桧山振興局がまとめた今年度上半期（４～９月）の渡島、...
道内の酪農家のピンチを救おうと、渡島総合振興局は渡島合同庁舎（函館市...
北海道エアシステム（ＨＡＣ）は２９日、退役した「ＳＡＡＢ（サーブ）３...
【札幌】鈴木直道知事はこのほど、函館新聞のインタビューに答えた。コロ...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【内科・...
【札幌、旭川】道などは２９日、道内で新たに２６人が新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２９日、函館市内で新型コロナウイルス感染者は確認され...
【江差】町中歌町４で２０日にプレオープンした「レストランＳａｔｏｍｉ...
【森】森町議会の野村洋議長が、町村議会議長総務大臣表彰を受けた。町議...
▼貨物列車とトラック衝突（１月） 森町蛯谷町のＪＲ函館線亀吉道路...
【札幌】北海道もち米団地農協連絡協議会（会長・東野秀樹ＪＡ道北なよろ...
石狩市在住の小学生ドラマー、ＹＯＹＯＫＡさん（１２）が出演する「ＹＯ...