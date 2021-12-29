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函館市独自の支援制度「商店街等年末年始消費拡大事業補助金」を利用して...
【北斗】北斗市議会の議会運営委員会（秋田厚也委員長）が２８日に開かれ...
【札幌】牛乳の消費拡大につなげようと、北洋銀行（安田光春頭取）は２７...
【森】町行政相談委員の山田俊明さん（７３）が総務大臣表彰を受賞した。...
函館市は今月から、１人親家庭の相談窓口として、市役所本庁舎と亀田支所...
渡島総合振興局と桧山振興局がまとめた今年度上半期（４～９月）の渡島、...
道内の酪農家のピンチを救おうと、渡島総合振興局は渡島合同庁舎（函館市...
【松前】町内の海岸で大量のイワシの死骸が見つかった問題で、町は処理先...
【札幌】鈴木直道知事は２４日の定例記者会見で、新型コロナウイルスの新...
▼貨物列車とトラック衝突（１月） 森町蛯谷町のＪＲ函館線亀吉道路...
【札幌】北海道もち米団地農協連絡協議会（会長・東野秀樹ＪＡ道北なよろ...
石狩市在住の小学生ドラマー、ＹＯＹＯＫＡさん（１２）が出演する「ＹＯ...
函館中央署は２７日、瞬整骨院（函館市柏木町、工藤瞬院長）と連携し、高...
渡島管内の自治体を担当していた１７年前、鹿部町が子どもたちに土曜日を...
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函館市は２７日から、高校生のみを養育する世帯を対象にした「子育て世帯...
函館市企業局交通部は、カラオケ機器を搭載した貸切電車「アミューズメン...
【北斗】年末年始の帰省ラッシュが本格化している。新型コロナウイルスの...
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