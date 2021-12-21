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函館市教委会は、ＮＨＫ広場（富岡町３）内に開設しているテニスコート（...
１８歳以下の子どもに１０万円相当を支給する政府の新型コロナウイルス対...
【鹿部】町と内閣府、道は８日、７月に道が公表した津波浸水想定で町内の...
函館青年会議所（函館ＪＣ）の紀國隆介理事長らメンバーが１６日、函館市...
渡島総合振興局は、人の移動が増え、飲食の機会も増える年末年始に向け、...
函館市医療・介護連携推進協議会（座長・大泉潤市保健福祉部長）がこのほ...
渡島総合振興局と桧山振興局は、若手職員が中心となって渡島、桧山管内で...
函館市の工藤寿樹市長は１７日の定例記者会見で、人と接触する機会が増え...
函館市は、１８歳以下に１０万円相当を支給する政府の新型コロナウイルス...
○…「ＭＩＳＯ・ＣＡＦＥ（ミソカフェ）はっこう屋」（入...
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２２日は二十四節気の一つで、１年で最も昼の時間が短い「冬至」。函館市...
函館市企業局交通部によると、函館市電の１１月の乗客数は前年同月比８・...
９月末から京王重機整備（東京）の工場で車体改修を行っていた函館市電８...
冬本番。寒さは体調不良を招きやすい。車の運転中に脳梗塞や脳出血を発症...
道教育大函館校の学生による「西部地区における古民家を拠点とした地域活...
大阪市北区の８階建て雑居ビルで２４人が死亡した火災を受け、函館市消防...
市立函館高校などで校長を務めた森武（もり・たけし）さんが１８日午後１...
〇…民謡団体「函館悦山会」（小林基悦会主）は１２日、五島軒本店（末広...