この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【北斗】明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は９月２９日、新型コロ...
函館市がこのほどまとめた２０２１年の中心市街地歩行者通行量調査（６月...
函館市西部地区まちぐらし検討会議（座長・岡本誠公立はこだて未来大教授...
道に出されている新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言が３０日で解除さ...
菅義偉首相の後継を決める２９日の自民党総裁選で、岸田文雄前政調会長（...
【札幌】新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言を３０日で解除する政府決...
【北斗】市は再整備工事中の新函館北斗駅前平面駐車場を、１２月の再オー...
【知内】町議会第３回定例会は２８日、本会議を再開。決算審査特別委員会...
２０２２年度の完成を目指し、函館市が函館港若松埠頭（ふとう）に整備を...
函館市は、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う緊急対策「市事業者等特...
好きな番組の一つに「きょうの料理」（ＮＨＫＥテレ）があります。創造さ...
函館市の公共施設「はこだてみらい館」（若松町、キラリス函館３階）に９...
◇着任あいさつ 函館税関長 佐野泰昭氏...
全国でスポーツ用品店を展開する「アルペン」（愛知県）は１０月１日、函...
ソフトテニスの中学新人研修大会（函館ソフトテニス連盟主催）が９月１８...
通販サイト「道南地元市場」を運営するロカラ（函館市鍛治１、中川真吾社...
全国１９のタワーでつくる全日本タワー協議会が制定する１０月１日の「展...
【北斗】明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は９月２９日、新型コロ...
日本郵趣協会函館支部（渡利正義支部長）は１日から３日まで、函館市地域...
【福島】函館青年会議所（函館ＪＣ、紀國隆介理事長）は９月３０日、７月...