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菅義偉首相の後継を決める２９日の自民党総裁選で、岸田文雄前政調会長（...
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好きな番組の一つに「きょうの料理」（ＮＨＫＥテレ）があります。創造さ...
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◇着任あいさつ 函館税関長 佐野泰昭氏...
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通販サイト「道南地元市場」を運営するロカラ（函館市鍛治１、中川真吾社...
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