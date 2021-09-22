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道は２１日、７月１日現在の基準地価（今年度地価調査）を発表した。渡島...
【北斗】市議会の決算審査特別委員会（秋田厚也委員長、委員２０人）は２...
【上ノ国】第５回町議会臨時会が２１日、開かれた。滝沢地区漁業集落排水...
【乙部】町の寺島努町長は、町国保病院に新型コロナウイルス検体検査機器...
衆院議員の任期満了まで２１日で残り１カ月。次期衆院選道８区（渡島、桧...
自民党道８区支部（支部長・前田一男前衆院議員）は１９日、函館市本町交...
函館市が昨年７月から導入している無料のごみ分別アプリ「さんあ～る」の...
函館市内の新型コロナウイルス新規感染者数は、１０～１６日の週は計７１...
菅義偉首相の後継を決める自民党総裁選が１７日告示され、直後に迫る衆院...
【北斗】市は１７日、１２～１９歳の市民３６５３人に新型コロナウイルス...
「世界アルツハイマーデー」の２１日、函館市は五稜郭タワーを認知症支援...
秋の全国交通安全運動（２１～３０日）に合わせ、道警函館方面本部と函館...
地域支援ユニバーサルコミュニケーションの言語聴覚士、小林文代代表は２...
〇…障害者施設を運営する理想福祉（細田政裕社長）はこのほど、函館市千...
道内の職人が道産材で手掛けた結納用品の展示発表会に合わせ、結納アドバ...
国際ロータリー第２５１０地区（大日向豊吉ガバナー）は、１０月９日午後...
函館市本通３の市道が交わる丁字路（本通３丁目交差点）が２１日から、青...
来年春の“センバツ”を目指して行われた第７４...
陸上の第５４回道南中学校高校新人大会兼記録会第２戦（道南陸協、高体連...