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【木古内】町議会第３回定例会は１６日、本会議を再開。決算審査特別委員...
【北斗】市議会産業建設常任委員会（玉森大樹委員長）は１６日、本会議で...
函館市議会第３回定例会は１５日、一般質問を続行し６氏が登壇した。北海...
工藤恵美氏（市政クラブ） ヤリイカの増産につながる産卵礁整備の取り組...
【森】第１回町議会９月会議は１５日、決算審査特別委員会に付託していた...
【北斗】市議会総務常任委員会（山本正宏委員長）は１５日、本会議で付託...
【福島】町の地域おこし協力隊員として、福島町出身の坂口寿美（としみ）...
出村ゆかり氏（市政クラブ） コロナ禍で働き方や暮らし方が変化する中、...
道は、今年度の道社会貢献賞生活衛生関係功労者（食品衛生功労者）と食品...
藤井辰吉氏（市政クラブ）＝午前１０時～１０時５０分 ①移住政策も視...
【乙部】乙部町は１１日、当初計画していた新型コロナウイルスワクチンの...
【木古内】町議会第３回定例会は１６日、本会議を再開。決算審査特別委員...
◇七飯町 （１７日）▽１歳６カ月児健診（保健センター／正午）▽就学時...
◇北斗市 （１７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
【福島】福島大神宮（常盤井武典宮司）は１０日、新型コロナウイルスの収...
【北斗】市議会産業建設常任委員会（玉森大樹委員長）は１６日、本会議で...
６月に実施された「第１４２回全商珠算・電卓実務検定」（全国商業高校協...
市立函館保健所は１６日、函館市内で新たに１３人が新型コロナウイルスに...