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【森】第１回町議会９月会議は１５日、決算審査特別委員会に付託していた...
【北斗】市議会総務常任委員会（山本正宏委員長）は１５日、本会議で付託...
【福島】町の地域おこし協力隊員として、福島町出身の坂口寿美（としみ）...
出村ゆかり氏（市政クラブ） コロナ禍で働き方や暮らし方が変化する中、...
道は、今年度の道社会貢献賞生活衛生関係功労者（食品衛生功労者）と食品...
藤井辰吉氏（市政クラブ）＝午前１０時～１０時５０分 ①移住政策も視...
函館市議会は１４日、一般質問が始まり、５氏が登壇した。新型コロナウイ...
【江差】第３回町議会定例会が１４日開会し、７人が一般質問を行った。照...
【江差】江差町の照井誉之介町長は１４日の第３回町議会定例会で、新型コ...
世界文化遺産登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」のＰＲに生かそう...
函館市は１５日、市が予約を受け付ける新型コロナウイルスワクチンの接種...
函館万年橋小学校（高橋吉隆校長、児童１４０人）で１５日、市立函館病院...
函館国際観光コンベンション協会は、函館市内の垣ノ島、大船両遺跡を含む...
子どもの居場所づくりや学習支援などに取り組む「函館圏フリースクールす...
函館市議会第３回定例会は１５日、一般質問を続行し６氏が登壇した。北海...
工藤恵美氏（市政クラブ） ヤリイカの増産につながる産卵礁整備の取り組...
１８日に小樽市で開幕する女子サッカーの第３０回北海道選手権大会兼第３...
北海道日本ハムファイターズは、杉谷拳士選手が企画・プロデュースするグ...
◇木曜会・上磯運動公園大会（２日、北斗市運動公園パークゴルフ場） ...