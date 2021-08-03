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函館市内で新型コロナウイルス感染者数が急増していることを受け、工藤寿...
函館市の新型コロナウイルスの新規感染者数は、７月２３～２９日の週は４...
【鹿部、森、木古内、知内、八雲】鹿部、森、木古内、知内、八雲の５町の...
道は、道内での新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、飲食店など対面で...
【札幌】鈴木直道知事は７月３１日の定例記者会見で、北海道への新型コロ...
【北斗】市によると、２９日時点で市内高齢者（６５歳以上）の７８・２％...
函館市は、市内のイカ加工業者がこれまで未利用の原材料を使う「魚種転換...
函館市は３０日、２０２１年市功労賞の表彰式をホテル函館ロイヤルで開き...
【鹿部】第２回町議会臨時会が３０日に開かれた。１０月から実証運行を予...
【北斗】市議会産業建設常任委員会（玉森大樹委員長）は２９日、漁場環境...
【江差】警察活動に多大な協力をした人に贈られる、今年度の道警函館方面...
渡島学区での第２回公立高校配置計画地域別検討協議会（道教委主催）が７...
道農政事務所は、今年度の「受け継ぎたい北海道の食」動画コンテストの作...
行政書士澤田淳一事務所は４日午前１０時から、函館市総合福祉センター（...
【北斗】第４回市議会臨時会が３日に開かれ、市税の還付金など歳入歳出に...
【乙部】江差署や滝瀬自治会（橋本紀夫会長）などはこのほど、乙部駐在所...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは３日、新たな新型コロナウイルス感...
市立函館保健所は２日、函館市内で新たに７人が新型コロナウイルスに感染...