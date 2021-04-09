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【札幌】道と国立大学法人北海道大学（宝金清博総長）は７日、道の活性化...
函館市企業局交通部によると、函館市電の２月の乗客数は前年比４２％減の...
函館市男女共同参画審議会（荒木知恵会長）が３月２９日、市役所で開かれ...
【木古内】町の４人目の地域おこし協力隊員として、小樽市出身の伊藤公博...
【北斗】北斗市は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売り上げが減...
函館市は今年度から、「企業版ふるさと納税」の認定自治体となった。市外...
函館市国民健康保険運営協議会（五十嵐陽子会長）がこのほど、市亀田交流...
【江差】桧山沖で漁獲した紅ズワイガニの水揚げが、江差港で進んでいる。...
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【木古内】木古内小学校（小田将之校長、児童１０９人）で６日、入学式が...
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【札幌】鈴木直道知事は９日の定例記者会見で、政府が同日、新型コロナウ...
【札幌、旭川】道と札幌市などは９日、新たな新型コロナウイルス感染者を...
市立函館保健所は９日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染者が確...
【福島】岩部クルーズを運航する福島町まちづくり工房（平野松寿代表理事...
西洋式農業発祥の地 明治維新以降に新産業を作り発展に尽力した成果を今...
【北斗】市市渡１の新函館北斗駅前に８日、道南の季節の食材をふんだんに...