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函館市企業局交通部によると、函館市電の２月の乗客数は前年比４２％減の...
函館市男女共同参画審議会（荒木知恵会長）が３月２９日、市役所で開かれ...
【木古内】町の４人目の地域おこし協力隊員として、小樽市出身の伊藤公博...
【北斗】北斗市は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売り上げが減...
函館市は今年度から、「企業版ふるさと納税」の認定自治体となった。市外...
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【八雲】２０３０年度末の札幌延伸を目指す北海道新幹線の工事で発生する...
渡島総合振興局は今年度、若者の地元への定着増に向け、地元企業の魅力あ...
【北斗】北斗市は新型コロナウイルスワクチンについて、７５歳以上（１９...
小説「さすらい」を自費出版した市立函館高校元校長の森武さん（７２）の...
３月に後志管内留寿都村のルスツリゾートスキー場で開かれた第５回全日本...
函館市消防本部（小西裕二消防長）が今年度に導入し、１日から運用してい...
料理宅配サービス「ＵｂｅｒＥａｔｓ（ウーバーイーツ）」が８日、函館市...
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函館臨床福祉専門学校（佐藤久道校長）は８日、函館国際ホテルで第２５回...
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イカ釣りを中心とした沿岸漁業と、北洋漁業の基地として発展してきた函館...
ＮＰＯ法人救命のリレー普及会（田中正博理事長）は７日、函館高等支援学...