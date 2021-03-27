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自民党道８区支部長の前田一男前衆院議員が２６日、活動報告のため函館新...
道は、今年度の自然保護に功績のあった人に贈る道社会貢献賞と知事感謝状...
【札幌】道は２６日、新型コロナウイルスの対策本部会議を開き、新規感染...
今年度の道社会貢献賞（国際交流・協力功労者）に道南から唯一、福島町の...
函館市西部地区まちぐらし検討会議（座長・岡本誠公立はこだて未来大教授...
【江差】町と米国バレーボール協会は２４日、ウェブ会議アプリ「Ｚｏｏｍ...
【江差】第１回江差町・上ノ国町学校給食組合議会定例会が２４日、江差町...
【札幌】鈴木直道知事は２４日の定例記者会見で、札幌市での新型コロナウ...
【江差】第１回南部桧山衛生処理組合議会定例会が２４日、江差町役場で開...
道は、新型コロナウイルスの軽症や無症状の患者が療養できる宿泊施設２棟...
【写真特集】第２２回全国高校選抜ラグビーフットボール大会 ラ・サール...
市立函館保健所は２６日、函館市内でこれまでに感染が分かっている新型コ...
函館市本町の函館市民映画館シネマアイリスは４月２日から、発達障害を持...
函館在住の水彩画家、国井しゅうめいさん（７８）と國井海良さん（４６）...
【松前】約２５０種類１万本の桜が咲き誇る松前公園内で、春と秋に咲くフ...
【鹿部】道の駅「しかべ間歇泉（かんけつせん）公園」は２８日午前１１時...
【福島】福島幼稚園（石橋香代子園長）は１９日、第６６回卒園式を同園で...
北海道中小企業家同友会函館支部（高橋泰助支部長、会員５７４社）主催の...
オフィス・Ｋ（函館市白鳥町）の代表、藤本恭子さんがパーソナリティーを...
【北斗】北海道新幹線（新函館北斗―新青森）は２６日、開業５周年を迎え...