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自民党道８区支部長の前田一男前衆院議員が２６日、活動報告のため函館新...
【札幌】道は２６日、新型コロナウイルスの対策本部会議を開き、新規感染...
今年度の道社会貢献賞（国際交流・協力功労者）に道南から唯一、福島町の...
函館市西部地区まちぐらし検討会議（座長・岡本誠公立はこだて未来大教授...
【江差】町と米国バレーボール協会は２４日、ウェブ会議アプリ「Ｚｏｏｍ...
【江差】第１回江差町・上ノ国町学校給食組合議会定例会が２４日、江差町...
【札幌】鈴木直道知事は２４日の定例記者会見で、札幌市での新型コロナウ...
【江差】第１回南部桧山衛生処理組合議会定例会が２４日、江差町役場で開...
道は、新型コロナウイルスの軽症や無症状の患者が療養できる宿泊施設２棟...
【写真特集】第２２回全国高校選抜ラグビーフットボール大会 ラ・サール...
市立函館保健所は２６日、函館市内でこれまでに感染が分かっている新型コ...
函館市本町の函館市民映画館シネマアイリスは４月２日から、発達障害を持...
函館在住の水彩画家、国井しゅうめいさん（７８）と國井海良さん（４６）...
【松前】約２５０種類１万本の桜が咲き誇る松前公園内で、春と秋に咲くフ...
【鹿部】道の駅「しかべ間歇泉（かんけつせん）公園」は２８日午前１１時...
【福島】福島幼稚園（石橋香代子園長）は１９日、第６６回卒園式を同園で...
北海道中小企業家同友会函館支部（高橋泰助支部長、会員５７４社）主催の...
オフィス・Ｋ（函館市白鳥町）の代表、藤本恭子さんがパーソナリティーを...
【北斗】北海道新幹線（新函館北斗―新青森）は２６日、開業５周年を迎え...