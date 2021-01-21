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函館市は、再整備事業を進めている西部地区で空き地や空き家などの流通を...
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【奥尻】任期満了に伴う奥尻町長選（２月１６日告示、２１日投開票）の立...
渡島総合振興局は２月７日、首都圏在住者を対象に渡島管内の魅力をＰＲし...
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【福島】町議会定例会１月会議が１９日開会した。地域経済緊急支援事業費...
函館市は、国の「防災とボランティア週間（１５～２１日）」に合わせて、...
函館市教委は１５日、東小学校と石崎小学校の２校の統合校名について「函...
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【森】町は１５日、新年度中の地域公共交通計画策定に向け、駒ケ岳特別母...
◇北斗市 （２２日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
一般社団法人日本新聞協会は、家族や友人と新聞記事を読み、感想や意見を...
アイヌ文化に触れる―函館市北方民族資料館で開かれたアイヌ伝統の楽器ム...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市は２１日、新たな新型コロナウイルス感染...
市立函館保健所は２１日、函館市内で新たに９人が新型コロナウイルスに感...
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