この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館市が今年度予定する財務部関係分の市有地売却額の合計は９億８８２２...
渡島総合振興局と桧山振興局は８日、２０２０年度特別交付税の１２月交付...
【北斗】第４回市議会定例会は８日開会、会期を１１日までの４日間と決め...
【森】森町議会１２月会議が８日開会し、会期を９日までの２日間と決めた...
第４回定例函館市議会は８日、本会議を再開。予算特別委員会（金沢浩幸委...
斉藤佐知子氏（民主・市民ネット）＝午前１０時～同１０時４０分 ①新...
【上ノ国】町議会第４回定例会が８日開会した。この日は一般質問を行い、...
【森】町議会は８日に開かれた１２月会議で、１０日に任期満了を迎える木...
函館市は、「第３次はこだてげんきな子 食育プラン（市食育推進計画）」...
出村ゆかり氏（市政クラブ）＝午前１０時～同１０時４０分 ①行財政改革...
函館市が今年度予定する財務部関係分の市有地売却額の合計は９億８８２２...
渡島総合振興局と桧山振興局は８日、２０２０年度特別交付税の１２月交付...
【北斗】第４回市議会定例会は８日開会、会期を１１日までの４日間と決め...
函館市衛生試験所に８日、新型のＰＣＲ検査機器１台が納入された。新たに...
【七飯】第４回町議会定例会は８日開会し、会期を１０日までの３日間と決...
【森】森町議会１２月会議が８日開会し、会期を９日までの２日間と決めた...
第４回定例函館市議会は８日、本会議を再開。予算特別委員会（金沢浩幸委...
斉藤佐知子氏（民主・市民ネット）＝午前１０時～同１０時４０分 ①新...
【上ノ国】町議会第４回定例会が８日開会した。この日は一般質問を行い、...
卓球の会長杯（函館卓球協会主催）の硬式の部団体戦が６日、函館アリーナ...